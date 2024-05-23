В пригороде Парижа открыли корт имени Даниила Медведева

В пригороде Парижа, в теннисном клубе Мезон-Лаффитта открыли корт, который носит имя российского теннисиста пятой ракетки мира Даниила Медведева. Об этом в социальных сетях сообщила региональный советник Иль-де-Франс Жозиан Симон.

Спортсмен присутствовал на открытии корта. Его приветствовали дети и местные чиновники. Также, состоялась автограф-сессия теннисиста.

Фото: из личного архива Жозиан Симон

Фото: из личного архива Жозиан Симон

Фото: из социальных сетей

Ранее стал известен заявочный лист участников Уимблдона, который пройдёт с 1 по 14 июля в столице Англии Лондоне. Среди топ-50 присутствуют четыре российских теннисиста: под пятым номером посеян Даниил Медведев (5), под шестым — Андрей Рублёв (6). Также 18-м в списке значится Карен Хачанов, а 40-м — Роман Сафиуллин. Топ-3 сеяных теннисистов составили серб Новак Джокович, Янник Синнер из Италии и испанец Карлос Алькарас.