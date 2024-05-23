«Ролан Гаррос» — 2024: возможный путь до титула Карена Хачанова

Сегодня, 23 мая, прошла жеребьёвка мужской части Открытого чемпионата Франции — 2024 по теннису. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 18-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова.

1/64 финала: Сумит Нагал (Индия)

1/32 финала: Маркос Гирон (США)

1/16 финала: Хольгер Руне (Дания)

1/8 финала: Александр Зверев (Германия)

1/4 финала: Даниил Медведев (Россия)

1/2 финала: Новак Джокович (Сербия)

Финал: Янник Синнер (Италия)

Напомним, в раунде 1/64 финала турнира в очном противостоянии сойдутся четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанский теннисист Рафаэль Надаль. Жребий свёл друг с другом британского теннисиста Энди Маррея и швейцарского спортсмена Стэна Вавринку.