Радваньска опубликовала новое фото с ребёнком. Веснина и Кириленко отреагировали

Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска опубликовала новое фото после рождения ребёнка. Вчера, 28 июля, стало известно, что она родила мальчика.

«Якуб уже с нами», — подписала снимок Агнешка.

Пост доступен в «инстаграме» Агнешки Радваньской

В комментариях Радваньскую поздравили многие теннисистки. В частности, россиянки Елена Веснина и Мария Кириленко написали «Поздравляю».

Радваньска является обладательницей 20 титулов WTA в одиночном разряде. В 2012 году она занимала вторую строчку в рейтинге WTA, четыре раза выступала в полуфинале на турнирах «Большого шлема», единожды – в финале (Уимблдон-2012), став первой представительницей Польши, достигшей такого результата. Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2018 года.