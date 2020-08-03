Людмила Самсонова вышла в основную сетку турнира в Палермо

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в основную сетку турнира Palermo Ladies Open, став одной из победительниц квалификации.
В решающем матче отборочных соревнований пятая сеяная Самсонова обыграла румынку Лауру-Иоану Паар со счётом 6:2, 7:6 (11:9). Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. Самсонова 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Паар не подала ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала два брейка.
В матче первого круга основной сетки Самсонова сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Также на турнире сыграют россиянки Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.
Турниром в Палермо (Италия), который стартовал сегодня, 3 августа, возобновляется сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.
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