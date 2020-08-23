Азаренко: главное, что в матче с Векич мне впервые за долгое время нравилось быть на корте

Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко прокомментировала выход во второй круг турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке. Азаренко одержала победу над хорваткой Донной Векич со счётом 6:2, 6:3.

«Очень рада, что выиграла матч. Прошёл год или около того с победы в Цинциннати. Я не так много играла с тех пор, но мне было очень важно преодолеть этот период, довести матч до победы и отыграть успешно всю встречу.

Сегодня особо не думала о турнире в Лексингтоне, где всё сложилось неудачно. Но чувствовала, что в конце вошла в ритм.

Хорошо знала, как играет Векич. В прошлые наши встречи я упустила много шансов, а она действовала здорово. Она отлично играла и сегодня, но я продолжала идти вперёд. Сегодня мне удавалось намного лучше подавать, я давила. Думаю, я тоже хорошо двигалась. Но главное, что мне нравилось находиться на корте, чего не было уже очень давно», — приводит слова Азаренко пресс-служба WTA.

Во втором круге турнира Азаренко встретится с победителем матча Слоун Стивенс – Каролин Гарсия.