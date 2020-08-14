Азаренко — о протестах в Беларуси: молю все стороны перейти к мирным переговорам

Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала акции протеста в Беларуси, вызванные итогами президентских выборов.
«Я очень люблю свою Родину Беларусь и молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам. Только таким путём можно разрешить возникшие разногласия и вернуться к мирной жизни. Я желаю Мира и процветания нашей Любимой Родине!» — написала теннисистка на своей странице в «Инстаграме».
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями.
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