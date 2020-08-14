Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Азаренко — о протестах в Беларуси: молю все стороны перейти к мирным переговорам

Азаренко — о протестах в Беларуси: молю все стороны перейти к мирным переговорам
Теннис / WTA 0

Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала акции протеста в Беларуси, вызванные итогами президентских выборов.

«Я очень люблю свою Родину Беларусь и молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам. Только таким путём можно разрешить возникшие разногласия и вернуться к мирной жизни. Я желаю Мира и процветания нашей Любимой Родине!» — написала теннисистка на своей странице в «Инстаграме».

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями.

«Жизни белорусов важны». Соболенко высказалась о событиях в Беларуси
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020