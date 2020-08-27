Мария Шарапова заняла 25-е место в списке богатейших женщин России

Российская версия журнала Forbes опубликовала ежегодный рейтинг богатейших женщин страны. 25-е место в нём заняла экс первая ракетка мира Мария Шарапова. Спортсменка попадает в рейтинг второй год подряд — в 2019-м она также заняла 25-ю строчку.



Состояние уроженки Нягани оценивается в $ 200 млн. Шарапова — единственная спортсменка, попавшая в рейтинг, который возглавила предприниматель вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.



Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», одна из 10 женщин в истории, собравшая «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.

От конфет до массажёров. Как Мария Шарапова расширяет свою бизнес-империю.