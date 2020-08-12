От конфет до массажёров. Как Мария Шарапова расширяет свою бизнес-империю

В феврале 2020 года российская теннисистка Мария Шарапова объявила об уходе из профессионального спорта. С тех пор у неё появилось больше времени для того, чтобы развивать и расширять свою бизнес-империю. По подсчётам американского «Форбс», за всю свою карьеру Шарапова заработала 325 миллионов долларов, учитывая призовые, рекламные и профессиональные контракты. И вот теперь Мария стала инвестором компании, производящей средства по уходу за телом.

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Шарапова инвестировала в компанию Therabody, которая производит массажёры и другие гаджеты для ухода за телом. Объём инвестиций и какую долю приобрела россиянка в компании, пока не раскрывается. Однако известно, что она стала стратегическим советником бренда по глобальному развитию. Партнёрство Марии с фирмой будет долгосрочным. Предполагается, что теннисистка будет помогать компании в разработке и продвижении продукции. «По разным причинам я думала о Therabody уже несколько лет. Думаю, что вместе мы создадим категорию товаров, которая станет естественной частью вашей жизни», — написала Шарапова в своём «Инстаграме».

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На сегодняшний день эта фирма выпускает устройства для массажа, умные коврики для йоги, косметику для тела, развивает образовательную платформу. Среди партнёров и амбассадоров бренда помимо Шараповой есть ещё баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и чемпион турнира по гольфу PGA Championship Коллин Морикава. Но гендиректор компании Бенджамин Назарян считает, что россиянка для них особый инвестор. Они хотят её серьёзной вовлеченности в процесс формирования новых идей: «Будучи профессиональной спортсменкой, Мария объехала весь мир и имела возможность понять желания и нужны и спортсменов, и простых людей».

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Шарапова тоже считает своей самой сильной стороной как инвестора и советника – прежде всего, опыт, который она приобрела во время профессиональной карьеры: «Я могу оценить ситуацию на 360 градусов – как спортсмен, предприниматель и потребитель. С момента своего запуска Therabody находится на передовой, сочетая фитнес, велнес и технологии».

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Судя по всему, фирма по производству массажёров нашла себе удачного амбассадора. Ведь после ухода из спорта Мария продолжает держать себя в отличной форме, она регулярно проводит тренировки, не снижая их интенсивности. В своём «инстаграме» россиянка постоянно выкладывает видео и фото своих занятий дома, в горах и на пляже. Вспомнила Шарапова и про бокс, которым она усердно занималась в период своей дисквалификации в 2016 году.

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Напомним, что Шарапова много лет была самой высокооплачиваемой спортсменкой по версии «Форбс». В число её спонсоров входили экипировщик Nike, производитель ракеток Prince Sports. На протяжении карьеры Мария рекламировала часы Tag Heuer, фототехнику Canon, телефоны Motorola, средства гигиены Colgate-Palmolive, а также Land Rover, PepsiCo, Sony, Evian и Porsche. В 2012 году россиянка вложила $500 000 в свой бренд сладостей Sugarpova. В настоящее время амбициозный стартап превратился в компанию с оборотом $20 млн в год, а продуктовую линейку мармелада дополнили шоколад и трюфельные конфеты. Кроме того, в марте 2020 года Шарапова вместе с американским миллиардером Марком Кьюбаном инвестировала в стартап по производству утяжеляющих фитнес-браслетов Bala Bangles.

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Успехи на корте, обилие рекламных контрактов и удачные инвестиции помогли пятикратной чемпионке турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой возглавить рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов прошлого десятилетия по версии «Форбс». Её доход за 2010-2019 годы был оценен в $197,8 млн. Похоже, на этом россиянка останавливаться не собирается.