Семь россиянок сыграют на «челленджере» в Праге с призовым фондом более $ 3 млн

Состоялась жеребьёвка турнира серии «челленджер» в Праге, который пройдёт в те же сроки, что и первая неделя Открытого чемпионата США — с 29 августа по 6 сентября, сообщает пресс-служба WTA. В основной сетке соревнований сыграют сразу 128 теннисисток, финалистки проведут по 7 матчей. Среди участниц канадка Эжени Бушар, итальянка Сара Эрани, полька Урсула Радваньска и сразу семь россиянок: Софья Лансере, Марина Мельникова, Анастасия Комардина, Валентина Ивахненко, Виктория Кан, Валерия Савиных и Анастасия Гасанова.

Необычен для «челленджера» и призовой фонд турнира — $ 3,125 млн.

Из-за угрозы распространения коронавируса и возможного карантина по возвращении из США многие теннисистки из Европы отказались от участия в US Open.