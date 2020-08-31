Донской не сумел выйти во второй круг US Open, проиграв Лондеро

Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата США. В стартовом матче Донской потерпел поражение от представителя Аргентины Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 3:6, 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Донской 6 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и трижды взял подачу соперника. Лондеро подал 4 эйса, допустил одну ошибку на подаче и реализовал 7 брейков.
За выход в третий круг Открытого чемпионата США Лондеро сыграет с победителем матча между 27-й ракеткой турнира, хорватом Борной Чоричем, и испанцем Пабло Андухаром.
Напомним, из-за пандемии коронавируса US Open — всего лишь второй турнир «Большого шлема» в 2020 году. Он проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, включая обустройство так называемого закрытого «пузыря». Квалификационных матчей на турнире не было.
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