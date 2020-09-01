Виталия Дьяченко снялась с US Open из-за травмы колена

Российская теннисистка Виталия Дьяченко снялась с Открытого чемпионата США по теннису, сообщает Tennis Panorama News со ссылкой на организаторов. Россиянка отказалась от выступления из-за травмы колена.

Теперь Дьяченко в основной сетке заменит американка Айша Мухаммад. В матче первого круга она встретится с Ольгой Горовцовой из Беларуси.

Теннисный сезон был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновились в начале августа.

В одном из интервью Дьяченко выразила сомнение, что ей удастся сыграть на US Open, сказав, что даже в случае прилёта в Нью-Йорк теннисисты могут не сыграть на турнире.

US Open проходит с 31 августа по 13 сентября. Вскоре после этого начнётся «Ролан Гаррос».