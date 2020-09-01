Виталия Дьяченко снялась с US Open из-за травмы колена
Российская теннисистка Виталия Дьяченко снялась с Открытого чемпионата США по теннису, сообщает Tennis Panorama News со ссылкой на организаторов. Россиянка отказалась от выступления из-за травмы колена.
Теперь Дьяченко в основной сетке заменит американка Айша Мухаммад. В матче первого круга она встретится с Ольгой Горовцовой из Беларуси.
Теннисный сезон был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновились в начале августа.
В одном из интервью Дьяченко выразила сомнение, что ей удастся сыграть на US Open, сказав, что даже в случае прилёта в Нью-Йорк теннисисты могут не сыграть на турнире.
US Open проходит с 31 августа по 13 сентября. Вскоре после этого начнётся «Ролан Гаррос».
Виталия Дьяченко — о US Open: если доберёмся до Нью-Йорка, ещё не факт, что сыграем
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