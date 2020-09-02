Марина Мельникова вышла в 1/8 финала турнира в Праге с призовым фондом более $ 3 млн

Российская теннисистка Марина Мельникова пробилась в 1/8 финала челленджера в Праге (Чехия) с призовым фондом $ 3,125 млн. В третьем круге она обыграла представительницу Бельгии Лару Солден со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.
За выход в четвертьфинал Мельникова поспорит с мексиканкой Ренатой Сарасуа, посеянной под 30-м номером.
Марина осталась единственной россиянкой на турнире в Праге. Ранее поражения потерпели Софья Лансере, Анастасия Комардина, Валентина Ивахненко, Виктория Кан, Валерия Савиных и Анастасия Гасанова.
В основную сетку соревнований вошли 128 теннисисток. Из-за угрозы распространения коронавируса и возможного карантина по возвращении из США многие теннисистки из Европы отказались от участия в US Open.
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