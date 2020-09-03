Новак Джокович отреагировал на выход в третий круг US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде он одолел британца Кайла Эдмунда со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:2.
«На протяжении полутора сетов игра была равной. Затем мне удалось сделать несколько брейков. После выигрыша второй партии я почувствовал себя комфортнее. Я стал лучше принимать, лучше читать его подачу. Я также доволен своей подачей. В целом это было неплохое испытание для меня. Рад, что прошёл дальше.
Кайл провёл невероятный первый сет. Он не так много ошибался, отлично подавал и агрессивно действовал на задней линии. Обычно его главным оружием является форхенд, но сегодня, особенно в первом сете, он очень мощно играл с бэкхенда", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.
В третьем круге US Open Джокович сыграет с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом.
«Штруфф — ещё один игрок с мощной подачей. Я провёл прекрасный матч с ним на Western & Southern Open. Но здесь будут другие условия, если мы сыграем на арене Артура Эша. Он мощно подаёт, а здесь нет сильного ветра, это помогает подающему. Посмотрим. Мне нравятся мои шансы на успех в пятисетовом формате», — сказал серб.
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