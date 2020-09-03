Пиронкова — о сенсационной победе над Мугурусой: вот вам и ответ, почему я вернулась

Болгарская теннисистка Цветана Пиронкова прокомментировала свою сенсационную победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче второго круга US Open. 32-летняя теннисистка, не выступавшая на профессиональном уровне более трёх лет, выиграла со счётом 7:5, 6:3.



«Было очень тяжело попасть в игру — мне потребовалось время, чтобы настроить игру. Как бы то ни было, я просто пыталась двигаться по корту и перебивать мяч на противоположную половину. Постепенно я нашла нужный ритм. Рада, что выиграла эту встречу.



Не скрываю, что не ожидала выступить так удачно на первом же турнире после столь длительной паузы. Вот вам и ответ, почему я вернулась в большой теннис», — цитирует Пиронкову официальный сайт WTA.



Следующей соперницей Пиронковой станет представительница Хорватии Донна Векич.