Пиронкова — о сенсационной победе над Мугурусой: вот вам и ответ, почему я вернулась

Болгарская теннисистка Цветана Пиронкова прокомментировала свою сенсационную победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в матче второго круга US Open. 32-летняя теннисистка, не выступавшая на профессиональном уровне более трёх лет, выиграла со счётом 7:5, 6:3.
«Было очень тяжело попасть в игру — мне потребовалось время, чтобы настроить игру. Как бы то ни было, я просто пыталась двигаться по корту и перебивать мяч на противоположную половину. Постепенно я нашла нужный ритм. Рада, что выиграла эту встречу.
Не скрываю, что не ожидала выступить так удачно на первом же турнире после столь длительной паузы. Вот вам и ответ, почему я вернулась в большой теннис», — цитирует Пиронкову официальный сайт WTA.
Следующей соперницей Пиронковой станет представительница Хорватии Донна Векич.
- 3 сентября 2020
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