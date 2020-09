Финалистка AO 2020 Мугуруса вылетела с US Open от Пиронковой, не игравшей три года

Финалистка Открытого чемпионата Австралии—2020, теннисистка из Испании Гарбинье Мугуруса сенсационно покинула розыгрыш US Open—2020. В матче второго раунда она уступила представительнице Болгарии Цветане Пиронковой, которая не выступала на профессиональном уровне более трёх лет — 5:7, 3:6.



Для Пиронковой US Open—2020 стал первым турниром после длительной паузы — спортсменка перенесла беременности и роды, после чего завершила карьеру. В марте 2020 года стало известно о её возвращении в теннис.



Матч продлился 1 час 25 минут. Мугуруса выполнила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету Пиронковой 4 подачи навылет и 3 брейка.



Следующей соперницей 31-летней болгарки станет представительница Хорватии Донна Векич.



Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады отказалась от защиты титула. Аналогичное решение принял и победитель US Open—2019 в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль.