Калашникова и Кудрявцева пробились во второй круг парного US Open
Российская теннисистка Алла Кудрявцева и грузинка Оксана Калашникова одержали победу в стартовом матче парной сетки Открытого чемпионата США. В трёх партиях они обыграли американок Дженнифер Брэйди и Кэролайн Доулхайд — 2:6, 6:4, 7:5.
Матч продлился 1 час 50 минут. На счету Аллы и Оксаны 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 из 8 брейков. Их соперницы допустили 12 двойных ошибок и выполнили 5 эйсов. Также в их активе 3 брейка.
Следующими соперницами российско-грузинского дуэта станут 45-летняя Квета Пешке и представительница Нидерландов Деми Схурс.
Действующими чемпионками турнира являются вторые сеяные Элисе Мертенс (Бельгия) и Арина Соболенко (Беларусь).
- 3 сентября 2020
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