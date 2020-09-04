Мельникова проиграла в четвертьфинале турнира в Праге с призовым фондом более $ 3 млн

Российская теннисистка Марина Мельникова не смогла пробиться в полуфинал челленджера в Праге (Чехия) с призовым фондом $ 3,125 млн. В поединке 1/4 финала она проиграла представительнице Аргентины Надии Подороске, посеянной под 12-м номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
За выход в финал Подороска поспорит с победительницей матча Анна Шмидлова (Словакия, 24) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 2).
Марина была последней россиянкой на турнире в Праге. Ранее поражения потерпели Софья Лансере, Анастасия Комардина, Валентина Ивахненко, Виктория Кан, Валерия Савиных и Анастасия Гасанова.
В основную сетку соревнований вошли 128 теннисисток. Из-за угрозы распространения коронавируса и возможного карантина по возвращении из США многие теннисистки из Европы отказались от участия в US Open.
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