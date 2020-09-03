Марина Мельникова вышла в четвертьфинал турнира в Праге с призовым фондом более $ 3 млн

Российская теннисистка Марина Мельникова вышла в четвертьфинал челленджера в Праге (Чехия) с призовым фондом $ 3,125 млн. В поединке 1/8 финала она обыграла представительницу Мексики Ренату Сарасуа, посеянную под 30-м номером, со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.



За выход в полуфинал Мельникова поспорит с победительницей матча Марина Заневская (Бельгия) — Надия Подороска (Аргентина, 12).



Марина осталась единственной россиянкой на турнире в Праге. Ранее поражения потерпели Софья Лансере, Анастасия Комардина, Валентина Ивахненко, Виктория Кан, Валерия Савиных и Анастасия Гасанова.



В основную сетку соревнований вошли 128 теннисисток. Из-за угрозы распространения коронавируса и возможного карантина по возвращении из США многие теннисистки из Европы отказались от участия в US Open.