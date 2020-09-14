Хачанов уступил Рууду в первом круге турнира в Риме
Россиянин Карен Хачанов уступил норвежцу Касперу Рууду в первом круге турнира в Риме (Италия). Встреча завершилась победой норвежца со счётом 6:3, 3:6, 6:1.
Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Хачанов 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Рууда 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
В следующем круге Рууд встретится с победителем пары Лоренцо Сонего — Николоз Басилашвили.
Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Призовой фонд — € 3,8 млн.
В прошлом году победителем турнира в Риме стал Рафаэль Надаль. В этом году во втором круге турнира испанец встретится с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой, матч состоится 16 сентября.
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