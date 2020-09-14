Рублёв потренировался с Джоковичем перед «Мастерсом» в Риме

12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв перед турниром серии «Мастерс 1000» в Риме провёл тренировку с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. По окончании занятий изрядно вспотевшие спортсмены сделали фотографию на память.
Фото можно посмотреть на странице Андрея Рублёва в «Инстаграме».
На недавно завершившемся Открытом чемпионате США Джокович получил дисквалификацию за неспортивное поведение. В матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой первая ракетка мира проиграл свою подачу и, отбивая мяч к стене, случайно попал в судью на линии.
Рублёв дошёл до четвертьфинала US Open, где уступил соотечественнику, Даниилу Медведеву. Турнир в Риме Рублёв начнёт встречей с одним из победителей квалификации — аргентинцем Факундо Багнисом.
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