Фоньини: я часто издеваюсь над Сеппи ради удовольствия, но он никак не реагирует

Итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал об отношениях с соотечественником и многолетним партнёром по сборной Италии Андреасом Сеппи.



«Кажется, что я и Андрес не могли бы быть ещё более разными. Он из Тироля — закрытый, тихий и спокойный. Я часто издеваюсь над Сеппи — так, просто ради удовольствия. Он же не реагирует на это вообще — не улыбается, не обижается… Он просто не пускает тебя в свой мир, и иногда мне кажется, что я разговариваю со стеной.



Я же в целом вспыльчивый и импульсивный. Однажды, проиграв на Australian Open, я был так зол, что доплатил $ 2000 для того, чтобы вылететь первым же рейсом домой. При этом мои билеты в бизнес-класс сгорели, а я полетел обычным экономом», — цитирует Фоньини журналист Энрико Риво на своей странице в «Твиттере».