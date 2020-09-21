Плишкова оценила свои шансы обыграть Халеп в финале турнира в Риме
Финалистка турнира в Риме (Италия) чешка Каролина Плишкова оценила свои шансы завоевать титул в матче с румынкой Симоной Халеп.
«Раньше мне казалось, что на грунте у меня не было шансов против Симоны. Сейчас я верю, что смогу победить её. Мы провели много хороших матчей. Впервые я обыграла её на Кубке Федерации. На „Ролан Гаррос“ мне почти удалось победить, но в тот день она играла очень хорошо. Я чувствую, что грунт — это покрытие для неё, а не для меня, но мне уже удавалось обыграть её. Хард — совершенно другая история.
Будет очень тяжело, потому что она будет бороться. Она выиграла турнир в Праге, пробилась в финал в Риме. С ней не бывает легко, так что это будет отличный финал», — приводит слова Плишковой пресс-служба WTA.
Плишкова обыграла Вондроушову и вышла в финал турнира в Риме
- 21 сентября 2020
-
09:59
-
09:44
-
08:52
-
08:38
-
06:25
-
00:55
- 20 сентября 2020
-
23:59
-
23:42
-
22:48
-
21:05
-
20:02
-
19:50
-
18:09
-
16:50
-
16:50
-
15:27
-
13:24
-
12:52
-
12:26
-
10:43
-
09:38
-
09:30
-
06:42
-
03:44
-
01:50
-
00:50
-
00:40
- 19 сентября 2020
-
23:45
-
23:09
-
22:48
-
20:56
-
20:22
-
19:06
-
18:04
-
15:27
Партнерский контент