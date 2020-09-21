Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Плишкова оценила свои шансы обыграть Халеп в финале турнира в Риме

Плишкова оценила свои шансы обыграть Халеп в финале турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Финалистка турнира в Риме (Италия) чешка Каролина Плишкова оценила свои шансы завоевать титул в матче с румынкой Симоной Халеп.

«Раньше мне казалось, что на грунте у меня не было шансов против Симоны. Сейчас я верю, что смогу победить её. Мы провели много хороших матчей. Впервые я обыграла её на Кубке Федерации. На „Ролан Гаррос“ мне почти удалось победить, но в тот день она играла очень хорошо. Я чувствую, что грунт — это покрытие для неё, а не для меня, но мне уже удавалось обыграть её. Хард — совершенно другая история.

Будет очень тяжело, потому что она будет бороться. Она выиграла турнир в Праге, пробилась в финал в Риме. С ней не бывает легко, так что это будет отличный финал», — приводит слова Плишковой пресс-служба WTA.

Плишкова обыграла Вондроушову и вышла в финал турнира в Риме
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020