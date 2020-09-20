Плишкова обыграла Вондроушову и вышла в финал турнира в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира категории Premier, который проходит в Риме (Италия). В полуфинальном матче Плишкова нанесла поражение соотечественнице Маркете Вондроушовой со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Плишкова 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Вондроушова подала один эйс, 5 раз ошиблась на подаче и дважды взяла подачу соперницы.
Счёт в личном противостоянии соотечественниц в официальных матчах стал 2-0 в пользу Плишковой.
За титул турнира категории Premier в Риме Плишкова сыграет с первой сеяной румынкой Симоной Халеп.
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победительницей этих соревнований стала Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
- 20 сентября 2020
-
20:02
-
19:50
-
18:09
-
16:50
-
16:50
-
15:27
-
13:24
-
12:52
-
12:26
-
10:43
-
09:38
-
09:30
-
06:42
-
03:44
-
01:50
-
00:50
-
00:40
- 19 сентября 2020
-
23:45
-
23:09
-
22:48
-
20:56
-
20:22
-
19:06
-
18:04
-
15:27
-
14:50
-
14:31
-
14:12
-
11:55
-
11:00
-
09:55
-
09:34
- 18 сентября 2020
-
23:44
-
22:28
-
22:14