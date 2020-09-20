Плишкова обыграла Вондроушову и вышла в финал турнира в Риме

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира категории Premier, который проходит в Риме (Италия). В полуфинальном матче Плишкова нанесла поражение соотечественнице Маркете Вондроушовой со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Плишкова 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Вондроушова подала один эйс, 5 раз ошиблась на подаче и дважды взяла подачу соперницы.

Счёт в личном противостоянии соотечественниц в официальных матчах стал 2-0 в пользу Плишковой.

За титул турнира категории Premier в Риме Плишкова сыграет с первой сеяной румынкой Симоной Халеп.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победительницей этих соревнований стала Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.