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Плишкова обыграла Вондроушову и вышла в финал турнира в Риме

Плишкова обыграла Вондроушову и вышла в финал турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира категории Premier, который проходит в Риме (Италия). В полуфинальном матче Плишкова нанесла поражение соотечественнице Маркете Вондроушовой со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Плишкова 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Вондроушова подала один эйс, 5 раз ошиблась на подаче и дважды взяла подачу соперницы.

Счёт в личном противостоянии соотечественниц в официальных матчах стал 2-0 в пользу Плишковой.

За титул турнира категории Premier в Риме Плишкова сыграет с первой сеяной румынкой Симоной Халеп.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В прошлом году победительницей этих соревнований стала Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

Рим (ж). 1/2 финала
20 сентября 2020, воскресенье. 18:25 МСК
Маркета Вондроушова
19
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Каролина Плишкова
4
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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