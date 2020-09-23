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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Гамбурге (Германия) под пятым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя США Томми Пола, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Рублёв 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Андрей поспорит с либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (4), либо с хозяином кортов Домиником Кёпфером.

В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Гамбург. 2-й круг
23 сентября 2020, среда. 15:10 МСК
Томми Пол
59
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 2
6 		3 6
         
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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