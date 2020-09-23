Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Гамбурге (Германия) под пятым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя США Томми Пола, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 3:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Рублёв 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований Андрей поспорит с либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (4), либо с хозяином кортов Домиником Кёпфером.
В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
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