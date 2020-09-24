Камилла Рахимова обыграла Энн Ли и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Россиянка Камилла Рахимова пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Рахимова со счётом 6:7, 7:6, 6:4 обыграла представительницу США Энн Ли.
Продолжительность встречи составила 2 часа 49 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Ли 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В следующем матче Рахимова встретится с представительницей Сербии Наталией Костич, которая во втором раунде квалификации обыграла Каглу Буюкаксай.
Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Эшли Барти из Австралии. В финале она обыграла чешку Маркету Вондроушову.
Вера Звонарёва пробилась в финал квалификации «Ролан Гаррос», обыграв Арину Родионову
- 24 сентября 2020
-
13:59
-
12:23
-
10:59
-
09:30
-
09:02
-
08:38
-
00:49
- 23 сентября 2020
-
22:15
-
20:11
-
18:50
-
16:54
-
16:47
-
16:37
-
15:53
-
14:39
-
13:41
-
13:38
-
12:32
-
11:48
-
11:11
-
10:06
-
09:29
-
09:08
-
08:31
-
08:18
-
08:18
-
06:23
- 22 сентября 2020
-
23:10
-
22:02
-
21:39
-
21:15
-
20:28
-
19:44
-
18:01
-
16:08
Партнерский контент