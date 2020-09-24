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Камилла Рахимова обыграла Энн Ли и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Камилла Рахимова обыграла Энн Ли и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Россиянка Камилла Рахимова пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Франции. Рахимова со счётом 6:7, 7:6, 6:4 обыграла представительницу США Энн Ли.

Продолжительность встречи составила 2 часа 49 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Ли 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем матче Рахимова встретится с представительницей Сербии Наталией Костич, которая во втором раунде квалификации обыграла Каглу Буюкаксай.

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Эшли Барти из Австралии. В финале она обыграла чешку Маркету Вондроушову.

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