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Гарин стал последним полуфиналистом турнира в Гамбурге, обыграв Бублика

Гарин стал последним полуфиналистом турнира в Гамбурге, обыграв Бублика
Теннис / ATP 0

Чилийский теннисист Кристьян Гарин вышел в полуфинал турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале Гарин нанёс поражение представителю Казахстана Александру Бублику (LL) со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Гарин трижды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Бублик подал 8 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

Соперники впервые встречались в официальных матчах.

За выход в финал Гарин сыграет с греком Стефаносом Циципасом. В другом полуфинале турнира категории АТР 500 в Гамбурге встретятся россиянин Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд.

В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Гамбург. 1/4 финала
25 сентября 2020, пятница. 19:40 МСК
Александр Бублик
56
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Кристьян Гарин
22
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
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