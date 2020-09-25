Гарин стал последним полуфиналистом турнира в Гамбурге, обыграв Бублика

Чилийский теннисист Кристьян Гарин вышел в полуфинал турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале Гарин нанёс поражение представителю Казахстана Александру Бублику (LL) со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Гарин трижды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Бублик подал 8 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.
Соперники впервые встречались в официальных матчах.
За выход в финал Гарин сыграет с греком Стефаносом Циципасом. В другом полуфинале турнира категории АТР 500 в Гамбурге встретятся россиянин Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд.
В 2019 году победителем турнира в Гамбурге стал грузин Николоз Басилашвили. В финале он обыграл Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
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