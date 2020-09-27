Виландер: ставлю Джоковича немного выше Надаля и Тима в числе фаворитов «Ролан Гаррос»

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер считает первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича главным фаворитом «Ролан Гаррос».
«Три фаворита турнира — это Джокович, Надаль и Тим. Причём Новака я бы поставил несколько выше Рафы и Доминика. При этом нынешние условия на турнире идеальны для Тима — он хорошо чувствует себя на тяжёлом грунте, поэтому будет очень опасен», — цитирует Виландера Tennis World USA.
Интересно, что сам Доминик Тим ранее заявил, что погодные условия в Париже могут оказаться удобнее для Джоковича.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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