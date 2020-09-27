Тим: погодные условия на «Ролан Гаррос» могут быть удобнее для Джоковича
Австрийский теннисист Доминик Тим выразил мнение об условиях проведения «Ролан Гаррос». Соревнования проходят не в июне, а в конце сентября, и температура воздуха в Париже значительно ниже.
«В конце сентября — начале октября в Париже может быть очень дождливо и холодно. Возможно, мне и Надалю будет сложнее — мы любим жару и высокий отскок. Возможно, нынешние условия немного удобнее для Джоковича», — цитирует Тима журналист Мэттью Уиллис в своём «твиттере».
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 27 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
Тим включил себя и Медведева в число претендентов на титул чемпиона «Ролан Гаррос»
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