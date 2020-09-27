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Тим включил себя и Медведева в число претендентов на титул чемпиона «Ролан Гаррос»

Тим включил себя и Медведева в число претендентов на титул чемпиона «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Австрийский теннисист Доминик Тим считает, что 12-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль имеет наибольшее количество шансов выиграть предстоящий розыгрыш турнира. Не списывает со счетов третий номер рейтинга АТР и россиянина Даниила Медведева.

«Главный фаворит — Надаль. Когда он приезжает в Париж здоровым, то всегда является главным фаворитом. Безусловно, Рафа — лучший игрок в истории. 12 титулов „Ролан Гаррос“ — невероятно…

Второй претендент на титул — Джокович, учитывая его опыт и титулы. Далее, наверное, иду я и ещё три теннисиста — Зверев, Медведев и Циципас», — цитирует Тима журналист Мэттью Уиллис в своём «твиттере».

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 27 сентября по 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. В женском турнире будет новая чемпионка — Барти отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.

Надаль и Тим точно не сыграют в финале «Ролан Гаррос» в третий раз подряд
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