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На «Ролан Гаррос» в одиночном разряде не осталось россиянок

На «Ролан Гаррос» в одиночном разряде не осталось россиянок
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

На Открытом чемпионате Франции в женском одиночном разряде не осталось россиянок. В третьем круге поражение потерпела последняя представительница России Екатерина Александрова, посеянная под 27-м номером. Она уступила украинке Элине Свитолиной (3) со счётом 4:6, 5:7.

Ранее свои матчи проиграли Анна Калинская, Камилла Рахимова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Варвара Грачёва, Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова и Виталия Дьяченко.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16).

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.

Екатерина Александрова проиграла Элине Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»
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