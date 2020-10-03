Циципас и Димитров вышли в четвёртый круг «Ролан Гаррос» на отказе соперников

Греческий теннисист Стефанос Циципас и болгарин Григор Димитров вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции на отказе соперников и встретятся в матче за выход в четвертьфинал.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» пятый сеяный Циципас встречался со словенцем Аляжем Бедене. Матч завершился через 1 час 22 минуты при счёте 6:1, 6:2, 3:1 в пользу представителя Греции. К тому моменту Циципас подал 10 эйсов и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Бедене не использовал две возможности взять подачу соперника.

Испанец Роберто Карбальес-Баэна не стал продолжать матч с 18-м сеяным Димитровым после второго сета. Две первые партии остались за болгарином (6:1, 6:3). Димитров подал 6 эйсов и реализовал 4 брейка, у Карбальес-Баэны в тех же строчках статистики значатся нули.