Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас и Димитров вышли в четвёртый круг «Ролан Гаррос» на отказе соперников

Циципас и Димитров вышли в четвёртый круг «Ролан Гаррос» на отказе соперников
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас и болгарин Григор Димитров вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции на отказе соперников и встретятся в матче за выход в четвертьфинал.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» пятый сеяный Циципас встречался со словенцем Аляжем Бедене. Матч завершился через 1 час 22 минуты при счёте 6:1, 6:2, 3:1 в пользу представителя Греции. К тому моменту Циципас подал 10 эйсов и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Бедене не использовал две возможности взять подачу соперника.

Испанец Роберто Карбальес-Баэна не стал продолжать матч с 18-м сеяным Димитровым после второго сета. Две первые партии остались за болгарином (6:1, 6:3). Димитров подал 6 эйсов и реализовал 4 брейка, у Карбальес-Баэны в тех же строчках статистики значатся нули.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
03 октября 2020, суббота. 15:55 МСК
Аляж Бедене
56
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
1 		2 1    
6 		6 3    
             
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
03 октября 2020, суббота. 16:45 МСК
Роберто Карбальес-Баэна
101
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
1 		3      
6 		6      
             
Григор Димитров
20
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020