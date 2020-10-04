Коллинз не пустила Мугурусу в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего раунда соревнований Коллинз нанесла поражение 11-й сеяной испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 7:5, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Коллинз трижды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Мугуруса подала 6 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Коллинз сыграет с 30-й ракеткой соревнований Онс Жабер из Туниса.
Открытый чемпионат Франции по тенису завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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