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Коллинз не пустила Мугурусу в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Коллинз не пустила Мугурусу в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В матче третьего раунда соревнований Коллинз нанесла поражение 11-й сеяной испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 7:5, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Коллинз трижды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Мугуруса подала 6 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Коллинз сыграет с 30-й ракеткой соревнований Онс Жабер из Туниса.

Открытый чемпионат Франции по тенису завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 октября 2020, суббота. 20:10 МСК
Даниэль Коллинз
57
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 6
5 		6 4
         
Гарбинье Мугуруса
15
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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