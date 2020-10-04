«Хорошо, брат». Джокович по-русски обратился к Хачанову перед их матчем на «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович в шуточной форме и на русском языке обратился к Карену Хачанову перед их матчем в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.
Отмечая победу над чилийцем Кристьяном Гарином, Хачанов выложил на своей странице в «Инстаграме» собственное фото, оставив подпись: «Хорошая победа против тяжелого соперника! Очень рад снова пройти во вторую неделю «Ролан Гаррос».
»Хорошо, брат. Кто твой следующий соперник?" — написал Джокович. При этом фраза «Хорошо, брат» написана на русском языке.
«Вроде как Джокович… Слышал о таком?» — ответил Хачанов.
Хачанов и Джокович встречались четыре раза. Трижды побеждал Новак, один матч завершился в пользу Карена — в финале турнира категории «Мастерс» в Париже в 2018 году.
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