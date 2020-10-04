Симона Халеп сенсационно вылетела с «Ролан Гаррос», разгромно проиграв 19-летней польке

Вторая ракетка мира из Румынии Симона Халеп неожиданно проиграла в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции. В двух сетах она уступила 19-летней представительнице Польши Иге Свёнтек — 1:6, 2:6.
До сегодняшнего матча Халеп, будучи главной фавориткой соревнований, не проиграла ни одной партии. В двух встречах из трёх она выигрывала сет под ноль. В 2019 году Халеп и Свёнтек встречались на аналогичной стадии «Ролан Гаррос», и Симона выиграла со счётом 6:1, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. У Халеп 2 эйса и 3 двойные ошибки. Румынка не имела шансов взять подачу соперницы. На счету Свёнтек 1 подача навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.
За выход в полуфинал соревнований 53-я ракетка мира поспорит с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) — Кики Бертенс (Нидерланды).
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.
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