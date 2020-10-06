Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Диего Шварцман впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема»

Диего Шварцман впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Аргентинец Диего Шварцман впервые сыграет в полуфинальной стадии турнира «Большого шлема». В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции он со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 обыграл представителя Австрии Доминика Тима.

До этого лучшим результатом Шварцмана были четвертьфиналы «Ролан Гаррос» (2018) и US Open (2017, 2019).

Помимо этого по итогам турнира аргентинец обеспечит себе место в топ-10 рейтинга ATP.

За выход в финал соревнований Шварцман поспорит с победителем поединка Янник Синнер (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Шварцман — о четвертьфинале с Тимом: сегодня я заслужил победу
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020