Диего Шварцман впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема»
Аргентинец Диего Шварцман впервые сыграет в полуфинальной стадии турнира «Большого шлема». В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции он со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 обыграл представителя Австрии Доминика Тима.
До этого лучшим результатом Шварцмана были четвертьфиналы «Ролан Гаррос» (2018) и US Open (2017, 2019).
Помимо этого по итогам турнира аргентинец обеспечит себе место в топ-10 рейтинга ATP.
За выход в финал соревнований Шварцман поспорит с победителем поединка Янник Синнер (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания).
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
Шварцман — о четвертьфинале с Тимом: сегодня я заслужил победу
- 6 октября 2020
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