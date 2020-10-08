Андрей Рублёв впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга АТР

Российский теннисист Андрей Рублёв по итогам выступления на Открытом чемпионате Франции установит новый личный рекорд в рейтинге АТР. Благодаря выходу в четвертьфинал престижных соревнований он поднимется с 12-го на 10-е место в табели о рангах. Для Рублёва это будет дебют в числе десяти лучших игроков мира.



Напомним, россиянин впервые в карьере пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — ранее он никогда не заходил далее первого круга. За путёвку в полуфинал мэйджора он спорил с греком Стефаносом Циципасом, но проиграл со счётом 5:7, 2:6, 3:6.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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