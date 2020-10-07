Даниил Медведев впервые за год покинет топ-5 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев впервые с августа 2019 года покинет топ-5 рейтинга АТР. Это стало известно после победы грека Стефаноса Циципаса над россиянином Андреем Рублёвым в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос»



Уже в ближайший понедельник, 12 октября именно Циципас сместит Медведева с пятой строчки рейтинга АТР. Медведев опустится на шестое место.



В топ-5 рейтинга АТР уроженец Москвы дебютировал после триумфа на турнира в Цинциннати в 2019 году. С тех пор он не покидал число пяти лучших теннисистов мира. На Открытом чемпионате Франции Даниил проиграл венгру Мартону Фучовичу в первом круге.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.