У Кенин в 2020 году статистика матчей на ТБШ 16-1. На других турнирах — 7-6

Американская теннисистка Софья Кенин выдаёт удивительный сезон с точки зрения выступлений на турнирах «Большого шлема». Пробившись сегодня в финал «Ролан Гаррос», она довела свою статистику на мэйджорах 2020 года до 16-1. Напомним, Australian Open она выиграла, а на US Open добралась до четвёртого круга, где уступила Элисе Мертенс из Бельгии.
При всех успехах на ТБШ Софья крайне неудачно выступает на рядовых турнирах — из 13 матчей она выиграла лишь в семи случаях, при этом пять из них она добыла на турнире в Лионе (Франция), победителем которого Кенин стала в начале марта. Кроме того, в её активе по одной победе на соревнованиях в Брисбене (Австралия) и Аделаиде (Австралия).
В субботу, 10 октября, Кенин сыграет в финале Открытого чемпионата Франции. Её соперницей станет представительница Польши Ига Свёнтек.
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