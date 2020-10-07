Софья Кенин вернётся в топ-5 рейтинга WTA после выхода в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Софья Кенин вновь войдёт в пятёрку лучших теннисисток мира после успешного выступления на "Ролан Гаррос". Выход в полуфинал грунтового турнира позволит ей в ближайший понедельник стать пятой ракеткой мира.



Следующей соперницей 21-летней уроженки Москвы станет представительница Чехии Петра Квитова. В случае победы Кенин поднимется ещё на одну строчку в рейтинге WTA и, сместив украинку Элину Свитолину, станет четвёртой ракеткой мира Если же Софье удастся выиграть грунтовый мэйджор, она обновит свой личный рекорд (4-е место в рейтинге) и станет третьей ракеткой мира.



Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.