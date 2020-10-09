Карла Суарес-Наварро, у которой был обнаружен рак, рассказала о своём состоянии

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро рассказала о своём состоянии. Недавно у спортсменки была обнаружена злокачественная опухоль — болезнь Ходжкина.

«Недавно я начала курс терапии. Следую советам медиков и иду вперёд с надеждой и оптимизмом. Большое спасибо за все тёплые слова», — написала Суарес-Наварро на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Карлы Суарес-Наварро в "Инстаграме".

В комментариях теннисистку поддержали бывшая первая ракетка мира Динара Сафина, полуфиналист «Ролан Гаррос» Диего Шварцман, итальянец Фабио Фоньини, известный футболист Рафинья Алькантара и другие.

В настоящее время Карла является 79-й ракеткой мира. В конце 2019 года она сообщила о завершении карьеры по итогам текущего сезона.