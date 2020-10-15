Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Очередной трофей «Ролан Гаррос» выставлен в музее Надаля при его академии. Фото

Очередной трофей «Ролан Гаррос» выставлен в музее Надаля при его академии. Фото
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

13-й кубок Открытого чемпионата Франции, завоёванный испанцем Рафаэлем Надалем, был выставлен в музее теннисиста при его академии на Мальорке (Испания).

«Трофей „Ролан Гаррос“ уже в музее на Мальорке. Когда увидимся?» — написал Надаль на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Рафаэля Надаля в "Инстаграме".

В финале турнира Надаль уверенно обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Испанец в 13-й раз выиграл грунтовый мэйджор и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера – по 20. У Новака Джоковича 17 подобных титулов. Победа над Джоковичем стала для Надаля сотым выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.

Надаль: повторить рекорд Федерера казалось невозможным
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020