Виталия Дьяченко перенесла операцию на колене

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, что перенесла операцию на колене из-за травмы, полученной перед Открытым чемпионатом США.

«Дорогие друзья и болельщики, хочу поделиться с вами информацией. Травма, которую я получила перед началом US Open, вынудила меня сделать срочную операцию. Последний месяц я восстанавливалась максимально быстро как могла, чтобы выступить на „Ролан Гаррос“. Но так как она продолжает беспокоить меня, после консультаций с врачами я решила взять паузу и заняться восстановлением своего колена.

Спасибо за вашу поддержку, и до скорой встречи!» — написала Дьяченко на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Виталии Дьяченко в "Инстаграме".