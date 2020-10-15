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Виталия Дьяченко перенесла операцию на колене

Виталия Дьяченко перенесла операцию на колене
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, что перенесла операцию на колене из-за травмы, полученной перед Открытым чемпионатом США.

«Дорогие друзья и болельщики, хочу поделиться с вами информацией. Травма, которую я получила перед началом US Open, вынудила меня сделать срочную операцию. Последний месяц я восстанавливалась максимально быстро как могла, чтобы выступить на „Ролан Гаррос“. Но так как она продолжает беспокоить меня, после консультаций с врачами я решила взять паузу и заняться восстановлением своего колена.
Спасибо за вашу поддержку, и до скорой встречи!» — написала Дьяченко на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Виталии Дьяченко в "Инстаграме".

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