Шаповалов: «пузырь» в Санкт-Петербурге организован лучше, чем на «Ролан Гаррос»

Канадец Денис Шаповалов рассказал об отношении к пандемии коронавируса. Теннисист высоко оценил уровень организации изоляционного «пузыря» на турнире в Санкт-Петербурге.



«Считаю, в Петербурге всё очень хорошо устроено. Здесь повсюду измеряют температуру, дистанцию везде соблюдают. Здесь всё организовано лучше. Многим игрокам не нравилось, что происходило на «Ролан Гаррос».



Что касается пандемии коронавируса в целом, думаю, это серьёзно. Может быть, это опасно не для всех, но точно есть те, кому это очень опасно, и этим людям нужно быть очень осторожными. Никто не знает, как у него будет протекать болезнь. Всё может пройти бессимптомно, а можно очень долго выздоравливать. Думаю, к этому нужно относиться серьёзно», — цитирует Шаповалова официальный сайт соревнований.



На турнире в Санкт-Петербурге канадец уже пробился в полуфинал, где его соперником станет представитель России Андрей Рублёв.