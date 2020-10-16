Шаповалов: «пузырь» в Санкт-Петербурге организован лучше, чем на «Ролан Гаррос»

Канадец Денис Шаповалов рассказал об отношении к пандемии коронавируса. Теннисист высоко оценил уровень организации изоляционного «пузыря» на турнире в Санкт-Петербурге.
«Считаю, в Петербурге всё очень хорошо устроено. Здесь повсюду измеряют температуру, дистанцию везде соблюдают. Здесь всё организовано лучше. Многим игрокам не нравилось, что происходило на «Ролан Гаррос».
Что касается пандемии коронавируса в целом, думаю, это серьёзно. Может быть, это опасно не для всех, но точно есть те, кому это очень опасно, и этим людям нужно быть очень осторожными. Никто не знает, как у него будет протекать болезнь. Всё может пройти бессимптомно, а можно очень долго выздоравливать. Думаю, к этому нужно относиться серьёзно», — цитирует Шаповалова официальный сайт соревнований.
На турнире в Санкт-Петербурге канадец уже пробился в полуфинал, где его соперником станет представитель России Андрей Рублёв.
- 16 октября 2020
-
22:33
-
22:02
-
21:31
-
21:01
-
20:44
-
20:09
-
19:43
-
19:18
-
18:45
-
18:19
-
17:56
-
15:38
-
14:34
-
14:18
-
13:27
-
12:44
-
10:22
-
09:58
-
09:28
-
00:32
- 15 октября 2020
-
23:40
-
22:51
-
21:43
-
21:27
-
19:20
-
19:06
-
18:33
-
17:34
-
16:49
-
16:23
-
15:51
-
15:37
-
14:57
-
14:53
-
14:42