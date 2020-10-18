Рублёв: Надаль — единственный, кто всегда находит путь к победе

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал тот факт, что его кумир испанец Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и сравнялся по количеству титулов «Большого шлема» со швейцарцем Роджером Федерером.

«Я вообще и не представляю, не то что даже как возможно выиграть столько турниров «Большого шлема», а как возможно достичь всего, что он сделал, чтобы быть настолько психологически сильным в течение всей карьеры. Даже у Роджера Федерера и Новака Джоковича за время их карьеры были небольшие спады, а Рафа – единственный, кто вне зависимости от своего эмоционального состояния всегда находит путь к победе. А если в итоге проигрывает, то это всегда матчи-марафоны по три-пять часов. У всех атлетов бывают неважные дни, но в командных видах спорта спасают напарники по команде, и в итоге команда одерживает победу. Очень сложно сражаться в каждом матче, несмотря ни на что, а он это делает вне зависимости от того, что у него происходит в личной жизни вне корта. Для меня он не просто лучший теннисист, он лучший спортсмен!» — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.