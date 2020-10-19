Собкин: Рублёв может быть на вершинах мирового рейтинга. Восьмое место для него не предел

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился мнением об Андрее Рублёве, который вчера, 18 октября, выиграл турнир в Санкт-Петербурге.

«Я уже достаточно давно говорю, что место Андрея может быть на вершинах мирового рейтинга. Не люблю называть цифры, но восьмое место для него, безусловно, не предел. У него ещё есть целый ряд аспектов в игре, которые можно улучшить. Но, понимаете, может и улучшит — это два разных глагола. Потому что для того, чтобы улучшить, во-первых, он должен понимать, что это надо сделать. Во-вторых, нужно понимать, что надо улучшать. И в третьих, понимать, как это делать. Если ответы на эти вопросы сойдутся, то он, бесспорно, сможет улучшить свою игру.



Устойчивость на самом деле основное, в чём он прибавил больше всего, наиболее видима прибавка именно в этом аспекте. Связано это и с работой тренеров, которые, судя по всему, хорошо действуют в этом направлении. А также немаловажным фактором является то, что Андрей взрослеет, и по мере взросления он будет стабильнее, устойчивее и так далее. Хотя взросление само по себе, без надлежащей работы, может и не дать эффекта», — приводит слова Собкина «Р-Спорт».