Кудерметова обыграла вторую сеяную Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве
Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Остраве (Чехия). В матче второго круга Кудерметова победила вторую сеяную чешку Каролину Плишкову. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. 47-я ракетка мира Кудерметова выполнила девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из семи. Её соперница, занимающая шестое место в рейтинге WTA, девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из 10.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Кудерметова — Плишкова.
Соперницей Кудерметовой по четвертьфиналу станет победитель матча Дарья Касаткина (Россия) — Дженнифер Брэйди (США).
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