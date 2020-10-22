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Кудерметова обыграла вторую сеяную Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Кудерметова обыграла вторую сеяную Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Остраве (Чехия). В матче второго круга Кудерметова победила вторую сеяную чешку Каролину Плишкову. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. 47-я ракетка мира Кудерметова выполнила девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из семи. Её соперница, занимающая шестое место в рейтинге WTA, девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из 10.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Кудерметова — Плишкова.

Соперницей Кудерметовой по четвертьфиналу станет победитель матча Дарья Касаткина (Россия) — Дженнифер Брэйди (США).

Острава. 2-й круг
22 октября 2020, четверг. 19:05 МСК
Вероника Кудерметова
47
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 3
         
Каролина Плишкова
6
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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