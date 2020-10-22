Кудерметова обыграла вторую сеяную Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Остраве (Чехия). В матче второго круга Кудерметова победила вторую сеяную чешку Каролину Плишкову. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. 47-я ракетка мира Кудерметова выполнила девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из семи. Её соперница, занимающая шестое место в рейтинге WTA, девять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из 10.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Кудерметова — Плишкова.

Соперницей Кудерметовой по четвертьфиналу станет победитель матча Дарья Касаткина (Россия) — Дженнифер Брэйди (США).