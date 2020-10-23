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Хачанов проиграл Эвансу в 1/4 финала турнира в Антверпене. Карен вёл со счётом 6:3, 4:2

Хачанов проиграл Эвансу в 1/4 финала турнира в Антверпене. Карен вёл со счётом 6:3, 4:2
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга россиянин уступил британцу Даниэлю Эвансу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 4:6. Россиянин вёл со счётом 6:3, 4:2, однако не сумел довести встречу до победы.

Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. 17-я ракетка мира Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Эванс, занимающий 35-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

В полуфинале турнира в Антверпене Эванс сыграет с французом Уго Умбером.

Турнир в Антверпене завершится 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.

Антверпен. 1/4 финала
23 октября 2020, пятница. 17:05 МСК
Даниэль Эванс
35
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 9 6
6 		6 7 4
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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