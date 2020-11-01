Рублёв завоевал пятый титул в сезоне, обыграв Сонего в финале турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублёв завоевал пятый титул в сезоне-2020. В финале турнира категории АТР 500 в Вене пятый сеяный Рублёв нанёс поражение итальянцу Лоренцо Сонего, который стартовал в основной сетке в качестве лаки-лузера, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Рублёв 4 раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Сонего подал 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и дважды не сумел воспользоваться шансом взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Андрей Рублёв – Лоренцо Сонего в Вене.

Восьмая ракетка мира Рублёв завоевал седьмой титул в карьере и пятый в сезоне, выиграв все финалы, в которые выходил в 2020 году. Это третья подряд победа россиянина на турнире категории АТР 500 после соревнований в Гамбурге и Санкт-Петербурге.

Отметим, что за весь турнир Рублёв не проиграл ни одной своей подачи. После этого титула Андрей впервые в карьере гарантировал себе участие в Итоговом турнире АТР.