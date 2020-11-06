«А почему я?» Рублёв — о похвале от Федерера, предсказавшего его успех в сезоне-2020

Российский теннисист Андрей Рублёв на странице парижского «Мастерса» в «Твиттере» пообщался с болельщиками. Спортсмен ответил на вопрос, какова была его реакция на похвалу в свой адрес от швейцарца Роджера Федерера. В конце 2019 года Роджер предположил, что в сезоне-2020 Рублёв добьётся выдающихся результатов.
«Конечно, услышать подобное от настоящей легенды – что-то непередаваемое. Но как я и отмечал в начале сезона, тоже самое можно сказать и о других молодых теннисистах. Все они играют очень хорошо. Каждый упорно тренируется. И у каждого за спиной отличный результат.
Когда я впервые посмотрел видео, где Роджер предрекает мои успехи? Кажется, это было, когда я вышел в финал в Дохе. Конечно, испытал потрясающие впечатления. Но в тоже время подумал, а почему я? Ведь есть много теннисистов, которые меня обыгрывали. В общем, осознавал, что меня ожидает нелёгкий путь», — рассказал Рублёв.
В сезоне-2020 Рублёв завоевал пять титулов, выиграв в том числе три турнира категории АТР 500 – в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. По количеству выигранных турниров он является рекордсменом сезона.
- 6 ноября 2020
-
00:03
- 5 ноября 2020
-
23:51
-
23:23
-
21:58
-
20:06
-
19:35
-
18:54
-
18:24
-
17:57
-
17:35
-
16:26
-
16:04
-
14:15
-
13:40
-
12:13
-
11:11
-
10:10
-
09:18
-
09:04
-
06:14
-
03:26
-
02:14
-
00:06
- 4 ноября 2020
-
23:52
-
23:26
-
23:14
-
22:43
-
20:31
-
19:43
-
19:02
-
18:01
-
17:00
-
14:17
-
13:07
-
12:56