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«А почему я?» Рублёв — о похвале от Федерера, предсказавшего его успех в сезоне-2020

«А почему я?» Рублёв — о похвале от Федерера, предсказавшего его успех в сезоне-2020
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв на странице парижского «Мастерса» в «Твиттере» пообщался с болельщиками. Спортсмен ответил на вопрос, какова была его реакция на похвалу в свой адрес от швейцарца Роджера Федерера. В конце 2019 года Роджер предположил, что в сезоне-2020 Рублёв добьётся выдающихся результатов.

«Конечно, услышать подобное от настоящей легенды – что-то непередаваемое. Но как я и отмечал в начале сезона, тоже самое можно сказать и о других молодых теннисистах. Все они играют очень хорошо. Каждый упорно тренируется. И у каждого за спиной отличный результат.

Когда я впервые посмотрел видео, где Роджер предрекает мои успехи? Кажется, это было, когда я вышел в финал в Дохе. Конечно, испытал потрясающие впечатления. Но в тоже время подумал, а почему я? Ведь есть много теннисистов, которые меня обыгрывали. В общем, осознавал, что меня ожидает нелёгкий путь», — рассказал Рублёв.

В сезоне-2020 Рублёв завоевал пять титулов, выиграв в том числе три турнира категории АТР 500 – в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. По количеству выигранных турниров он является рекордсменом сезона.

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