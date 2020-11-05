Андрей Рублёв раскрыл секрет успешного выступления в этом году

Российский теннисист Андрей Рублёв во время общения с фанатами на странице парижского «Мастерса» в "Твиттере" ответил на вопрос, за счёт чего он сумел добиться успеха в этом году.

«Если честно, даже не знаю. Наверное, всё дело в моей команде и друзьях. Они всегда меня поддерживают. Во многом за счёт них получаю необходимую энергетику. Если бы не они, не смог бы прийти к тому, что у меня сейчас есть», — сказал Рублёв.

В сезоне-2020 Рублёв завоевал пять титулов, выиграв в том числе три турнира категории АТР 500 – в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. Он является рекордсменом сезона по количеству выигранных турниров. Россиянин впервые в карьере отобрался на Итоговый чемпионат АТР, где выступят восемь сильнейших теннисистов.